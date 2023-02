Di Lorenzo conferma che i calciatori forti in Italia esistono, bisogna solo cercarli (Di sabato 25 febbraio 2023) Claudio Savelli su Libero scrive un lungo pezzo parlando del capitano del Napoli, Di Lorenzo e Spalletti, i due, secondo lui, sono stati in grado di portare le squadre dove sono stati a un livello superiore, come accaduto anche col Napoli che oggi affronta l’Empoli da capolista. Ma il caso Di Lorenzo, dimostra che nel calcio Italiano i bravi calciatori esistono Nel calcio Italiano e? un esempio per come e? riuscito a raggiungere questi livelli. Ha trovato la consacrazione a quasi 30 anni perche? gli e? stata concessa tardi la possibilita? di giocare con continuita? ad alto livello. Un livello che avrebbe anche potuto non raggiungere mai. Prima Andreazzoli e poi Spalletti – non a caso due “amici” che riconoscono il talento, qualsiasi esso sia, e lo valorizzano – ne hanno fatto un punto ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 febbraio 2023) Claudio Savelli su Libero scrive un lungo pezzo parlando del capitano del Napoli, Die Spalletti, i due, secondo lui, sono stati in grado di portare le squadre dove sono stati a un livello superiore, come accaduto anche col Napoli che oggi affronta l’Empoli da capolista. Ma il caso Di, dimostra che nel calciono i braviNel calciono e? un esempio per come e? riuscito a raggiungere questi livelli. Ha trovato la consacrazione a quasi 30 anni perche? gli e? stata concessa tardi la possibilita? di giocare con continuita? ad alto livello. Un livello che avrebbe anche potuto non raggiungere mai. Prima Andreazzoli e poi Spalletti – non a caso due “amici” che riconoscono il talento, qualsiasi esso sia, e lo valorizzano – ne hanno fatto un punto ...

