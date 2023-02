Di Lorenzo: “Che emozione essere il capitano del Napoli. Pizza o Carbonara? Non ho dubbi” (Di sabato 25 febbraio 2023) Giovanni Di Lorenzo parla alla Lega di Serie A in un video pubblicato sui social il capitano azzurro si racconta. Giovanni Di Lorenzo è uno dei protagonisti assoluti del Napoli. Il nuovo gruppo è nato sotto la sui ‘guida’ in campo. Il nuovo capitano ha preso per mano la squadra durante il ritiro a Dimaro e lo ha fatto diventare un gruppo coeso, in cui tutti remano dalla stessa parte. Lo si capisce dai gesti di Osimhen per Kvaratskhelia, dai sorrisi in campo, dalla voglia di aiutarsi e dare sempre il massimo, anche quando non si gioca da titolare. Di Lorenzo alla Lega di Serie A parla anche cosa ci vuole par arrivare a giocare a grandi livelli: “Non c’è un segreto particolare, deve esserci la passione e fare tanti sacrifici“. Al difensore viene anche chiesto: “Pizza o ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 febbraio 2023) Giovanni Diparla alla Lega di Serie A in un video pubblicato sui social ilazzurro si racconta. Giovanni Diè uno dei protagonisti assoluti del. Il nuovo gruppo è nato sotto la sui ‘guida’ in campo. Il nuovoha preso per mano la squadra durante il ritiro a Dimaro e lo ha fatto diventare un gruppo coeso, in cui tutti remano dalla stessa parte. Lo si capisce dai gesti di Osimhen per Kvaratskhelia, dai sorrisi in campo, dalla voglia di aiutarsi e dare sempre il massimo, anche quando non si gioca da titolare. Dialla Lega di Serie A parla anche cosa ci vuole par arrivare a giocare a grandi livelli: “Non c’è un segreto particolare, deve esserci la passione e fare tanti sacrifici“. Al difensore viene anche chiesto: “o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guerini_lorenzo : La visita del presidente #Biden a #Kiev ci ricorda ancora una volta che il popolo ucraino difende i nostri valori d… - Lorenzo_Crola : @Apapi_84 @Mondadori Esatto. Quello che mi urta è il marketing sfrenato, senza alcun rispetto per il libro, la cope… - ciramika : @PolliceAzzurro @armcopp @SpudFNVPN Ah Spud. Quello che idolatrava Andrea Agnelli definendolo il migliore di tutti?… - ilariasotis : RT @ragazzitahrir: In diretta ora su @Radio1Rai da uno dei caffè culturali di Podil. Con noi Lorenzo Cremonesi, un collega che tante volte… - laalcolizzata1 : RT @lorenzofares: Ora, è vero che Lorenzo #Musetti ???? non sta giocando bene in questo periodo Ma guardando quel che sta combinando Nicolas… -