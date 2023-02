Devastante incendio in appartamento a Roma: palazzo evacuato e 50enne in ospedale (Di sabato 25 febbraio 2023) L’incendio è scoppiato nella notte in un appartamento in via Etruria, in zona Re di Roma Le fiamme hanno avvolto l’intera abitazione al cui interno vi era un 50enne e il suo gatto. L’uomo è stato trasportato in ospedale a causa di un malore ma per l’animale non c’è stato nulla da fare. Ecco la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 febbraio 2023) L’è scoppiato nella notte in unin via Etruria, in zona Re diLe fiamme hanno avvolto l’intera abitazione al cui interno vi era une il suo gatto. L’uomo è stato trasportato ina causa di un malore ma per l’animale non c’è stato nulla da fare. Ecco la ... TAG24.

