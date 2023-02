Detenuto trovato morto in cella (Di sabato 25 febbraio 2023) Un uomo di 50 anni Detenuto nel carcere di Taranto è stato trovato morto stamattina. A darne notizia è il segretario regionale della Uil Pa Polizia penitenziaria Puglia, Stefano Caporizzi, che spiega che l’uomo “è stato trovato impiccato, nelle prime ore della notte, nella propria stanza detentiva dalla polizia penitenziaria di Taranto”, l’uomo “con posizione giuridica definitiva era ristretto nel padiglione sanitario”. “La situazione delle carceri italiane risulta drammatica con una mancanza di una dotazione tecnologica o non funzionante, equipaggiamenti inidonei e insufficienti, una carenza di 18000 unità di Polizia penitenziaria e che vede Taranto come la cenerentola italiana con una pianta organica, evidentemente, errata con una previsione di 277 poliziotti a fronte di più di 800 detenuti presenti”, conclude ... Leggi su tarantinitime (Di sabato 25 febbraio 2023) Un uomo di 50 anninel carcere di Taranto è statostamattina. A darne notizia è il segretario regionale della Uil Pa Polizia penitenziaria Puglia, Stefano Caporizzi, che spiega che l’uomo “è statoimpiccato, nelle prime ore della notte, nella propria stanza detentiva dalla polizia penitenziaria di Taranto”, l’uomo “con posizione giuridica definitiva era ristretto nel padiglione sanitario”. “La situazione delle carceri italiane risulta drammatica con una mancanza di una dotazione tecnologica o non funzionante, equipaggiamenti inidonei e insufficienti, una carenza di 18000 unità di Polizia penitenziaria e che vede Taranto come la cenerentola italiana con una pianta organica, evidentemente, errata con una previsione di 277 poliziotti a fronte di più di 800 detenuti presenti”, conclude ...

