Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tomxcosta : @SballoTourette_ l’Inter quegli anni vinse gli scudetti (e vari derby) con una facilità disarmante nonostante la ro… - Rossonerosemper : Come ricordava @FrancescoOrdine settimana scorsa quando si tratta del Milan il calendario è dettato dalle TV, è ir… - PianetaMilan : Derby #Milan-#Inter, quante sfide nella storia della rivalità milanese #SempreMilan - Spina14_acm : @bettercallunam @lu___01 @salamalekumismo Prima punta del Milan che supera i 20 gol in A dopo un decennio + esulta… - LionelloTurboli : La situazione per il nuovo stadio di Milano sembra sempre più incerta, con Inter e Milan ai minimi termini e altern… -

... che terminerà addirittura martedì coldi Torino . Oggi in campo ci va il Napoli, reduce dal trionfo in Champions. Domenica, invece, gli occhi sono su- Atalanta. LE PARTITE Sabato 25 ...A Milano è sfida aperta tra Inter e, non solo per un posto in Champions League: in ballo c'è ... In Spagna è il giorno deldi Madrid tra Real e Atletico, in Francia cresce la polemica per la ...

Inter e Milan: un tetto non basta più per il derby. Dalla pax milanese al gelo Usa-Cina La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta in prima pagina: "Derby ring. Lite tra Inter e Milan tra stadio e Champions" Milan News

Prime pagine 25 febbraio: 'Di Maria-Juve, affare per tutti', 'Inter-Milan, derby ring', 'Napoli è un modello' Calciomercato.com

Prima GdS - Inter-Milan, derby ring tra stadio e Champions Fcinternews.it

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby ring” Pianeta Milan

Un'altra frecciata al Milan con un post su Instagram con le immagini dell'ultimo derby di campionato. "Preferisco far parlare i miei piedi", il messaggio di Hakan Calhanoglu alla sua ex squadra. L' In ...N on solo Tettamanzi, Scola o Delpini. Per una parte di Milano, quella rossonera, da un anno a questa parte i Cardinale sono due. Dopo l’Arcivescovo, ecco Gerry. E per la Bergamo nerazzurra, da circa ...