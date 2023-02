Depressione e spensieratezza | le due stagioni della Fiorentina

Leggi su serieanews

(Di sabato 25 febbraio 2023) Lasta vivendo duein una: una depressa e frustrante, in campionato, l’altra felice e spensierata, nelle Coppe Affrontare la prima stagionepropria carriera con un triplo impegno non è semplice. Ancor di più con una lunga sosta natalizia per un Mondiale. Va modificato l’approccio fisico e mentale alla stagione, alle partite. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.