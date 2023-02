(Di sabato 25 febbraio 2023) Prosegue la preparazione perdi domani, con Simone Inzaghi che nella rifinitura di oggi prenderà le ultime decisioni sulla formazione per la partita. Previste alcune rotazioni, tra cui anche il ritorno di Stefan dein difesa. Da capire il ruolo di Edin. Di seguito le ultime da Matteo Barzaghi di Sky Sport SCELTE – SiStefan dein vista di, pronto a prendere il posto di Francesco Acerbi al centro della difesa dopo il grande dispendio fisico della sfida di mercoledì contro il Porto. Per lo stesso motivo si preparano anche Robin Gosens e Denzel Dumfries sulle fasce. Da capire davanti il ruolo di Edinche, al momento, è dietro nelle gerarchie rispetto a Romelu Lukaku. Le ultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : De Vrij scalda i motori per Bologna-Inter, da valutare Dzeko - Sky - -

... Smalling ci pensa e Schuurs piace e non poco, mentre il futuro di Dee Acerbi è tutto da ... SiHenderson, non al meglio. 'Non posso mandarlo allo sbaraglio', ha detto Zanetti a proposito di ...(39' st Deng) DARMIAN 6,5 Dall'inizio dell'anno padrone dell'out di destra a spese di ... Alla mezzoraancora le mani a Tatarusanu, fuori per crampi. ( 18' st Gosens 6 : diligente dietro) ...

De Vrij scalda i motori per Bologna-Inter, da valutare Dzeko – Sky Inter-News.it

Lukaku-gol, l'Inter batte il Porto 1-0! Inter - News Ufficiali

Consigli fantacalcio, i ballottaggi della 24^ giornata: Maignan pronto ... Calcio d'Angolo

Sampdoria-Inter 0-0, le pagelle dei nerazzurri: LuLa da rodare, bene Calhanoglu 90min IT

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta 90min IT

Jarenlang liepen er mbo-studenten door deze gangen, maar nu worden de gangen en klaslokalen gereedgemaakt voor de komst van 137 ouderen. Het voormalige pand van Scalda aan de Ravensteijnweg in Middelb ...