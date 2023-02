De Luca attacca La Russa e lo paragona a Blanco: «Vedrete che sarà ospite a Sanremo a tirare fioriere sul pubblico» – Il video (Di sabato 25 febbraio 2023) A Vincenzo De Luca non sono piaciute le dichiarazioni che Ignazio La Russa ha rilasciato nell’intervista a Belve, trasmissione di Rai 2. Affatto. Al punto da dedicarci un reel su Instagram e, con la sua ironia, costruire un parallelismo tra il presidente del Senato e Blanco, la cui esibizione a Sanremo, terminata con la distruzione dei mazzi di rose dell’allestimento, l’ha portato a essere indagato dalla Procura di Imperia. «Ignazio La Russa rivendica il suo carattere di uomo libero e quindi ritiene di essere autorizzato a dire qualunque castroneria gli passi per la testa. Bisognerebbe che qualcuno ricordasse a La Russa che è presidente del Senato, seconda carica dello Stato, rappresentante di tutto il popolo italiano. Non è solo Ignazio, è il presidente del Senato e quindi se ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) A Vincenzo Denon sono piaciute le dichiarazioni che Ignazio Laha rilasciato nell’intervista a Belve, trasmissione di Rai 2. Affatto. Al punto da dedicarci un reel su Instagram e, con la sua ironia, costruire un parallelismo tra il presidente del Senato e, la cui esibizione a, terminata con la distruzione dei mazzi di rose dell’allestimento, l’ha portato a essere indagato dalla Procura di Imperia. «Ignazio Larivendica il suo carattere di uomo libero e quindi ritiene di essere autorizzato a dire qualunque castroneria gli passi per la testa. Bisognerebbe che qualcuno ricordasse a Lache è presidente del Senato, seconda carica dello Stato, rappresentante di tutto il popolo italiano. Non è solo Ignazio, è il presidente del Senato e quindi se ...

