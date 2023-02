DE Filippi in lutto, nei suoi programmi arrivano Silvia Toffanin e Barbara D’Urso? (Di sabato 25 febbraio 2023) In attesa dei funerali di Maurizio Costanzo che si terranno in diretta su Canale 5 lunedì prossimo, 27 febbraio 2023, alle ore 15 (dunque prendendo il posto della puntata di Uomini e Donne e a seguire di Amici 22), si fanno largo le prime indiscrezioni in merito a quello che ne sarà dei programmi di Maria De Filippi, ovvero appunto Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te. E se per quest’ultimo non ci sono problemi perché le puntate sono già state registrate tutte quante, resta l’incognita degli altri due talk show. Maria De Filippi sostituita da Barbara D’Urso e Silvia Toffanin? E siccome è altamente improbabile che Maria De Filippi decida di tornare a breve al lavoro e le registrazioni non possono fermarsi, si fanno largo le prime ipotesi. Due ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 25 febbraio 2023) In attesa dei funerali di Maurizio Costanzo che si terranno in diretta su Canale 5 lunedì prossimo, 27 febbraio 2023, alle ore 15 (dunque prendendo il posto della puntata di Uomini e Donne e a seguire di Amici 22), si fanno largo le prime indiscrezioni in merito a quello che ne sarà deidi Maria De, ovvero appunto Uomini e Donne, Amici e C’è Posta per Te. E se per quest’ultimo non ci sono problemi perché le puntate sono già state registrate tutte quante, resta l’incognita degli altri due talk show. Maria Desostituita da? E siccome è altamente improbabile che Maria Dedecida di tornare a breve al lavoro e le registrazioni non possono fermarsi, si fanno largo le prime ipotesi. Due ...

