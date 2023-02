De Filippi con il figlio Gabriele alla camera ardente di Costanzo (Di sabato 25 febbraio 2023) La moglie di Maurizio Costanzo Maria De Filippi, assieme al figlio Gabriele si è recata in Campidoglio dove è stata allestita la camera ardente per dare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo, il conduttore Tv, giornalista e scrittore scomparso ieri all'età di 84 anni a Roma.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/02/De-Filippi-con-il-figlio-Gabriele-alla-camera-ardente-di-Costanzo 20230225 video 13381270.mp4"/video Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 febbraio 2023) La moglie di MaurizioMaria De, assieme alsi è recata in Campidoglio dove è stata allestita laper dare un ultimo saluto a Maurizio, il conduttore Tv, giornalista e scrittore scomparso ieri all'età di 84 anni a Roma.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/02/De--con-il--di-20230225 video 13381270.mp4"/video

