Darren Aronofsky: le 5 scene più scioccanti dei suoi film (Di sabato 25 febbraio 2023) In una galleria infernale di estro artistico e allucinatorio, ecco le cinque sequenze più raccapriccianti concepite dalla mente del regista Darren Aronofsky. Ci sono film dolorosi come un pugno nello stomaco. Dopo averli visti, pur avendoli amati, fatichi a sperimentare lo stesso raccapriccio la seconda volta. Ci sono registi che amano sconvolgere il loro pubblico sottoponendolo a visioni shock. Darren Aronosfky è uno di loro. Autore intellettuale, profondamente padrone del mezzo cinematografico, Aronosfky non si limita a raccontare la distruzione del sogno americano, ma immobilizza lo spettatore davanti al grande schermo con le sue immagini di devastante potenza, costringendolo a toccare con mano il degrado della civiltà. L'orrore e il raccapriccio sono la sua cifra stilistica, ottenuti attraverso l'alterazione ... Leggi su movieplayer (Di sabato 25 febbraio 2023) In una galleria infernale di estro artistico e allucinatorio, ecco le cinque sequenze più raccapriccianti concepite dalla mente del regista. Ci sonodolorosi come un pugno nello stomaco. Dopo averli visti, pur avendoli amati, fatichi a sperimentare lo stesso raccapriccio la seconda volta. Ci sono registi che amano sconvolgere il loro pubblico sottoponendolo a visioni shock.Aronosfky è uno di loro. Autore intellettuale, profondamente padrone del mezzo cinematografico, Aronosfky non si limita a raccontare la distruzione del sogno americano, ma immobilizza lo spettatore davanti al grande schermo con le sue immagini di devastante potenza, costringendolo a toccare con mano il degrado della civiltà. L'orrore e il raccapriccio sono la sua cifra stilistica, ottenuti attraverso l'alterazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoTomasoni15 : A. torna finalmente al suo: il personaggio sull’orlo del baratro che, in un ultimo e disperato slancio, cerca di da… - hans_yoso : RT @RBcasting: La trasformazione di Brendan Fraser per “The Whale”, il film di Darren Aronofsky, candidato a tre premi #Oscars. Al cinema.… - CineGiornale1 : The Whale: Brendan Fraser è un uomo di 300 chili nel commovente film di Darren Aronofsky. La recensione… - SimonaCroisette : RT @Hitsu94: Ho guardato #TheWhale di Darren Aronofsky e l'ho trovato un'opera intensa, dal sapore teatrale che racconta con una certa ones… - Hitsu94 : Ho guardato #TheWhale di Darren Aronofsky e l'ho trovato un'opera intensa, dal sapore teatrale che racconta con una… -