Dalla primavera all’inverno, ecco come cambierà il clima da domenica 26 (Di sabato 25 febbraio 2023) . ecco le parole di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it Il meteo ci stava abituando ad un clima più mite, con temperature primaverili, ma è solo un’illusione, poiché è in arrivo un’ondata di gelo. Si legge sul sito IlMeteo.it: “Sabato con clima primaverile fino a 25°C al Centro-Sud, 18°C al Nord, peggiora su Sardegna e Toscana, poi in Emilia in serata. ATTENZIONE a domenica; violenta irruzione di venti gelidi artici, maltempo in Emilia, fortissimo al Centro con nubifragi e neve in pianura sulla Toscana. PROSSIMA SETTIMANA: ciclone a ovest dell’Italia, maltempo al Centro-Sud, poi ancora instabilità diffusa”. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha spiegato cosa accadrà in questo weekend e per i prossimi giorni: “Ci attendiamo l’ingresso dell’aria fredda Dalla Porta della Bora ... Leggi su 361magazine (Di sabato 25 febbraio 2023) .le parole di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it Il meteo ci stava abituando ad unpiù mite, con temperature primaverili, ma è solo un’illusione, poiché è in arrivo un’ondata di gelo. Si legge sul sito IlMeteo.it: “Sabato conprimaverile fino a 25°C al Centro-Sud, 18°C al Nord, peggiora su Sardegna e Toscana, poi in Emilia in serata. ATTENZIONE a; violenta irruzione di venti gelidi artici, maltempo in Emilia, fortissimo al Centro con nubifragi e neve in pianura sulla Toscana. PROSSIMA SETTIMANA: ciclone a ovest dell’Italia, maltempo al Centro-Sud, poi ancora instabilità diffusa”. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha spiegato cosa accadrà in questo weekend e per i prossimi giorni: “Ci attendiamo l’ingresso dell’aria freddaPorta della Bora ...

