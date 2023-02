Dal Sud America a New York a Taiwan, il mondo sfila per l'Ucraina (Di sabato 25 febbraio 2023) Migliaia di persone hanno sfilato in tutto il mondo, dal Sud America a Barcellona, da New York a Taiwan, per mostrare la loro solidarietà con il popolo ucraino nel primo anniversario dell'invasione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Migliaia di persone hannoto in tutto il, dal Suda Barcellona, da New, per mostrare la loro solidarietà con il popolo ucraino nel primo anniversario dell'invasione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Ci fermiamo qua con i numeri. Ma ci sarebbe altro #BRICS rafforzato con possibile ingresso di #Turchia (#Nato)… - emmegipress : Meteo #toscana forse arriveranno Pinguini dal Polo Nord, Orsi dalla Siberia, Foche dal Polo Sud? - Nellobr : RT @MaurizioIlBrig1: Non solo scuole ma ospedali, infrastrutture, trasporti, dal 1861 il sud è passato da stato sovrano con i #Borbone a co… - paolo_pvr : Non vedo l’ora che arrivi aprile per leggere i tweet dal sud Italia che conterranno le foto dal mare stile “noi pos… - Mr_buattone : RT @MaurizioIlBrig1: Non solo scuole ma ospedali, infrastrutture, trasporti, dal 1861 il sud è passato da stato sovrano con i #Borbone a co… -