Dal disastro ambientale in Ohio alla collana «satanica» di Chiara Ferragni, passando per i vaccini – Le fake news della settimana (Di sabato 25 febbraio 2023) Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ai temi ormai noti e classici, come la presunta inefficacia dei vaccini contro il Coronavirus, se ne sono aggiunti altri più strettamente collegati a episodi di attualità. Per esempio, ha fatto molto discutere un episodio avvenuto in Ohio, dove all’inizio di febbraio è deragliato un treno che trasportava anche cloruro di vinile. Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche, e l’episodio ha ispirato diverse fake news. Si è molto discusso anche degli outfit sfoggiati da Chiara Ferragni a Sanremo: una collana, in particolar modo, ha portato molti utenti ad accusarla di satanismo. A un anno dall’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Come ognitorniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Ai temi ormai noti e classici, come la presunta inefficacia deicontro il Coronavirus, se ne sono aggiunti altri più strettamente collegati a episodi di attualità. Per esempio, ha fatto molto discutere un episodio avvenuto in, dove all’inizio di febbraio è deragliato un treno che trasportava anche cloruro di vinile. Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche, e l’episodio ha ispirato diverse. Si è molto discusso anche degli outfit sfoggiati daa Sanremo: una, in particolar modo, ha portato molti utenti ad accusarla di satanismo. A un anno dall’inizio dell’invasione su vasta scalaRussia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Non ho visto una parola di scuse sui circa 45 mld di buco, rispetto alle previsioni, generato dal bonus 110 e da qu… - caritas_milano : I volti impolverati dei bambini estratti vivi dalle macerie a giorni dal sisma sono l’unica buona notizia nel disas… - ItaliaViva : Il decreto #superbonus tiene conto di un disastro che c’era prima causato dal Governo #Conte con una scelta che è s… - ZPeppem : Dal disastro ambientale in Ohio alla collana «satanica» di Chiara Ferragni, passando per i vaccini. Le #fakenews de… - green_symposium : Tante singole azioni possono diventare un’unica grande leva per allontanare il disastro dal nostro pianeta, per que… -