Dal clown in zone di guerra | alla giovane autista Atac | chi sono i 30 eroi italiani premiati da Mattarella

Trenta "eroi" italiani, con storie eccezionali di coraggio, di dedizione, di orgoglio. Trenta patrioti che hanno dato lustro all'Italia nella loro opera ordinaria e straordinaria, sono stati premiati oggi dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato ha conferito, motu proprio, trenta onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini (15 uomini e 15 donne) che si sono distinti per un'imprenditoria etica, per l'impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell'inclusione sociale, della legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo.

