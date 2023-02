Dal Campidoglio pioggia di fondi per ristrutturare la caserma dei pompieri di Ostia Lido (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma – Un piano di riqualificazione degli immobili di proprietà di Roma Capitale è il cuore del provvedimento approvato ieri dalla Giunta Capitolina. Si parte dalle sedi dei Vigili del Fuoco e dalle Stazioni dei Carabinieri affinché luoghi strategici per la sicurezza di tutte e tutti siano adeguati e sicuri. Da qui al 2026 saranno investiti oltre 6,5 milioni di euro del bilancio di Roma Capitale per: il rifacimento delle coperture; il ripristino delle facciate; la riparazione o sostituzione degli infissi; la sostituzione degli impianti e la riqualificazione generale degli spazi. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto della sostenibilità ambientale. In particolare, saranno oggetto dell’intervento 5 caserme dei Carabinieri a Casal Palocco, San Pietro, Appia Antica ed Eur, e 6 dei Vigili del Fuoco in Prati, Eur, Tuscolano, via Nazionale, Prati e Ostia ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma – Un piano di riqualificazione degli immobili di proprietà di Roma Capitale è il cuore del provvedimento approvato ieri dalla Giunta Capitolina. Si parte dalle sedi dei Vigili del Fuoco e dalle Stazioni dei Carabinieri affinché luoghi strategici per la sicurezza di tutte e tutti siano adeguati e sicuri. Da qui al 2026 saranno investiti oltre 6,5 milioni di euro del bilancio di Roma Capitale per: il rifacimento delle coperture; il ripristino delle facciate; la riparazione o sostituzione degli infissi; la sostituzione degli impianti e la riqualificazione generale degli spazi. Tutte le opere saranno realizzate nel rispetto della sostenibilità ambientale. In particolare, saranno oggetto dell’intervento 5 caserme dei Carabinieri a Casal Palocco, San Pietro, Appia Antica ed Eur, e 6 dei Vigili del Fuoco in Prati, Eur, Tuscolano, via Nazionale, Prati e...

