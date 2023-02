Dal 1 marzo sarà rivoluzione nei processi, soprattutto civili (Di sabato 25 febbraio 2023) Si dice che iniziare un nuovo cammino spaventi sempre ma che, dopo ogni passo che percorriamo, ci si renda conto di come fosse pericoloso rimanere fermi. Saggezza popolare, quasi divina. La riforma Cartabia che dal 1° marzo stravolgerà i codici, civili, penali e – soprattutto – di procedura, sta mettendo in panico gli operatori di diritto, avvocati e giudici in primis, perché introduce repentinamente un cambiamento epocale che squassa le nostre certezze. Quelle comode regole acquisite per osmosi in anni di professione e che ormai erano divenute automatiche per noi tutti, una sorta di riflesso incondizionato. Immaginate che da domani riscrivano completamente il codice della strada disponendo la guida a sinistra, come gli inglesi, ribaltando le regola delle precedenze o dei sorpassi. Roba da avere il timore anche solo di uscire dalla ... Leggi su panorama (Di sabato 25 febbraio 2023) Si dice che iniziare un nuovo cammino spaventi sempre ma che, dopo ogni passo che percorriamo, ci si renda conto di come fosse pericoloso rimanere fermi. Saggezza popolare, quasi divina. La riforma Cartabia che dal 1°stravolgerà i codici,, penali e –– di procedura, sta mettendo in panico gli operatori di diritto, avvocati e giudici in primis, perché introduce repentinamente un cambiamento epocale che squassa le nostre certezze. Quelle comode regole acquisite per osmosi in anni di professione e che ormai erano divenute automatiche per noi tutti, una sorta di riflesso incondizionato. Immaginate che da domani riscrivano completamente il codice della strada disponendo la guida a sinistra, come gli inglesi, ribaltando le regola delle precedenze o dei sorpassi. Roba da avere il timore anche solo di uscire dalla ...

