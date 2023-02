Dai diritti alla partita delle alleanze. Ecco la posta in gioco alle primarie Pd. Domani l’atto finale della sfida tra Bonaccini e Schlein. Se vince il governatore il partito torna ai tempi di Renzi (Di sabato 25 febbraio 2023) Ci siamo. Domani sapremo chi sarà il prossimo segretario del partito Democratico tra il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e la deputata (ex vice di Bonaccini) Elly Schlein. Secondo i dati ufficiali pubblicati dal partito democratico la prima fase congressuale) in cui potevano votare solo gli iscritti al partito) Bonaccini ha preso il 52,9 per cento delle preferenze e Schlein il 34,9 per cento, mentre Gianni Cuperlo e Paola De Micheli si sono fermati rispettivamente all’8 e al 4,2 per cento. Come da regolamento quindi Bonaccini e Schlein si sfidano ora in un voto aperto a tutti i simpatizzanti. sfida ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 25 febbraio 2023) Ci siamo.sapremo chi sarà il prossimo segretario delDemocratico tra il presidenteregione Emilia Romagna Stefanoe la deputata (ex vice di) Elly. Secondo i dati ufficiali pubblicati daldemocratico la prima fase congressuale) in cui potevano votare solo gli iscritti alha preso il 52,9 per centopreferenze eil 34,9 per cento, mentre Gianni Cuperlo e Paola De Micheli si sono fermati rispettivamente all’8 e al 4,2 per cento. Come da regolamento quindisino ora in un voto aperto a tutti i simpatizzanti....

