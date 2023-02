Dahoud si libera a zero in estate. Sarebbe un profilo giusto per l’Inter? (Di sabato 25 febbraio 2023) Mahmoud Dahoud sarà libero a parametro zero in estate. Il Borussia Dortmund non rinnoverà il suo contratto, come dichiarato dal direttore sportivo Sebastian Kehl a SportBild. E il centrocampista finisce così sul radar di diversi club italiani, tra cui l’Inter. Ma Sarebbe il profilo giusto per i nerazzurri? profilo LIBERO – l’Inter è per forza di cose interessata a cogliere opportunità sul mercato. Lo si evince anche dalle parole di Beppe Marotta in questi mesi, e persino di Piero Ausilio di pochi giorni fa. E tra le possibili occasioni sono assolutamente da considerare i giocatori a parametro zero. Uno di questi è Mahmoud Dahoud, regista del Borussia Dortmund. Che dal 1° luglio sarà senza contratto, ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Mahmoudsarà libero a parametroin. Il Borussia Dortmund non rinnoverà il suo contratto, come dichiarato dal direttore sportivo Sebastian Kehl a SportBild. E il centrocampista finisce così sul radar di diversi club italiani, tra cui. Mailper i nerazzurri?LIBERO –è per forza di cose interessata a cogliere opportunità sul mercato. Lo si evince anche dalle parole di Beppe Marotta in questi mesi, e persino di Piero Ausilio di pochi giorni fa. E tra le possibili occasioni sono assolutamente da considerare i giocatori a parametro. Uno di questi è Mahmoud, regista del Borussia Dortmund. Che dal 1° luglio sarà senza contratto, ...

