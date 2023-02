(Di sabato 25 febbraio 2023) Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport.: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 25 febbraio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Da Thiaw a Hojlund: Milan-Atalanta, la baby sfida per la Champions: Da Thiaw a Hojlund: Milan-Atalanta, la baby sfi… - dan_maze : c’è il milan e c’è il tottenham. c’è la fiorentina e c’è lo stadio nella roccia. c’è hjulmand/hojlund/hojbjerg. ma… - calciomercatoit : ????Con i giusti incastri, il #Milan è pronto a dirottare le proprie energie economiche su un bomber in estate: piac… - atsinorfos : Maignan Kalulu Thiaw Tomori Saele Tonali Bennacer Theo De Ketelaere Leao Hojlund Allenatore: IL COMANDANTE ANTONIO DA LECCE -

Poi ci sono gli altre tre protagonisti: Kalulu, che anni ne ha 22 (giugno 2000);, 21 (agosto 2001); e, 20 (febbraio 2003). In altre parole, a meno che Pioli e Gasperini non preparino ......45 MILAN (3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Kalulu, Tomori,; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo ... TOP: Giroud -, presente e futuro dei bonus! Ok Theo Hernandez e Lookman FLOP: De Roon a rischio ...

Da Thiaw a Hojlund: Milan-Atalanta, la baby sfida per la Champions La Gazzetta dello Sport

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta 90min IT

Da Thiaw a Di Maria: la Top 11 della 23ª di Serie A Goal Italia

Milan-Atalanta, le probabili formazioni: Krunic è in dubbio, Scalvini ... Footballnews24.it

Voti fantacalcio: Koopmeiners come Hojlund, Falcone più di Toloi ... SOS Fanta

Al centro vi saranno Messias, Tonali, Krunic e Theo Hernandez mentre in difesa non mancheranno Kalulu, Tomori e Thiaw. L’Atalanta sfrutterà il medesimo modulo con Lookman e Hojlund in attacco davanti ...Di seguito le ultime dai campi su Milan-Atalanta, raccolte dagli inviati di TMW: Milan-Atalanta - Venerdì 17 febbraio, ore 20.45 Diretta tv.