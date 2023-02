Da Roma a Firenze, fino a Genova e Berlino: migliaia di persone in piazza per la pace. “Stop alla fornitura di armi” (Di sabato 25 febbraio 2023) Circa 2.500 persone per mano intorno agli Uffizi,a Firenze, 2mila a Roma e Genova, circa 10mila a Berlino. Il giorno dopo l’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Italia e l’Europa scendono in piazza con numerose manifestazioni per la pace. Non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli comuni, con l’associazionismo e la società civile a guidare i cortei che chiedono un immediato cessate il fuoco e di intavolare trattative per arrivare a un’intesa tra le parti. La più partecipata in Italia, da quanto si apprende, è la piazza di Firenze. Nel capoluogo toscano circa 2.500 persone, da tutta la Toscana, si sono radunate per l’iniziativa di Europe for Peace per dire ‘sì’ alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Circa 2.500per mano intorno agli Uffizi,a, 2mila a, circa 10mila a. Il giorno dopo l’anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Italia e l’Europa scendono incon numerose manifestazioni per la. Non solo nelle grandi città, ma anche nei piccoli comuni, con l’associazionismo e la società civile a guidare i cortei che chiedono un immediato cessate il fuoco e di intavolare trattative per arrivare a un’intesa tra le parti. La più partecipata in Italia, da quanto si apprende, è ladi. Nel capoluogo toscano circa 2.500, da tutta la Toscana, si sono radunate per l’iniziativa di Europe for Peace per dire ‘sì’...

