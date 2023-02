Da Fiorello a Venier, da Meloni a Sangiuliano: il saluto a Costanzo. L’abbraccio tra Maria De Filippi e il figlio Gabriele – I video (Di sabato 25 febbraio 2023) Passando da un ingresso laterale, Maria De Filippi è arrivata alla camera ardente allestita in Campidoglio per il marito Maurizio Costanzo, morto ieri all’età di 84 anni. Assieme a lei anche il figlio adottivo della coppia, Gabriele. I due si sono seduti nelle prime file, nei posti riservati a parenti e amici. Mentre il flusso di persone continua l’incessante omaggio a Costanzo, la conduttrice consola il figlio, in lacrime. Poco dopo, anche la premier Giorgia Meloni è arrivata alla Sala della Promoteca, dove, ad accoglierla, ha trovato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente le mie primissime partecipazioni televisive erano al Maurizio Costanzo Show. Avevo più o meno 17 anni», ha ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Passando da un ingresso laterale,Deè arrivata alla camera ardente allestita in Campidoglio per il marito Maurizio, morto ieri all’età di 84 anni. Assieme a lei anche iladottivo della coppia, Gabriele. I due si sono seduti nelle prime file, nei posti riservati a parenti e amici. Mentre il flusso di persone continua l’incessante omaggio a, la conduttrice consola il, in lacrime. Poco dopo, anche la premier Giorgiaè arrivata alla Sala della Promoteca, dove, ad accoglierla, ha trovato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. «Non potrei dire che sono un talento che ha scoperto, ma sicuramente le mie primissime partecipazioni televisive erano al MaurizioShow. Avevo più o meno 17 anni», ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGTW_it : #Costanzo, da Mara #Venier a #Fiorello: tanti volti noti alla camera ardente - infoitcultura : Da Fiorello a Venier, da Meloni a Sangiuliano: il saluto a Costanzo - maina_enrica : RT @TV2000it: ??#MaurizioCostanzo | La camera ardente in #Campidoglio con Maria De Filippi, il loro figlio Gabriele, i figli più grandi Save… - fradurant : RT @TV2000it: ??#MaurizioCostanzo | La camera ardente in #Campidoglio con Maria De Filippi, il loro figlio Gabriele, i figli più grandi Save… - rosariosardella : RT @TV2000it: ??#MaurizioCostanzo | La camera ardente in #Campidoglio con Maria De Filippi, il loro figlio Gabriele, i figli più grandi Save… -