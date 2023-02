Da Empoli | “Ci vorrà un grande Napoli per batterci” | Luperto | “voglio dargli un dispiacere”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ilaffronta l’al Castellani, uno stadio ostico per gli azzurri, l’exlancia la sfida ai partenopei. Il giornalista di Pianeta, Alessio Cocchi, ha parlato della partitain arrivo, e ha sottolineato che ilnon dovrebbe dare per scontata la vittoria, perché l’ha dimostrato di poter mettere in difficoltà anche le grandi squadre. In particolare, Cocchi ha elogiato il portiere dell’, Guglielmo Vicario, definendolo addirittura superiore a Donnarumma, e prevedendo che non lascerà la squadra per meno di 30 milioni. “La storia afferma che ilfatica al Castellani, ricordiamo per esempio il meraviglioso 4-2 dell’di Sarri. Quindi, i ...