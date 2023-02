Da Elodie a Diletta Leotta, pienone di vip per le vie di Milano (Di sabato 25 febbraio 2023) Elodie e Diletta Leotta vengono sorprese mentre escono dalla radio. La cantante indossa un total black e cerca di confondersi tra la gente , ma viene subito fermata dai fan a caccia di selfie e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 25 febbraio 2023)vengono sorprese mentre escono dalla radio. La cantante indossa un total black e cerca di confondersi tra la gente , ma viene subito fermata dai fan a caccia di selfie e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... castoro_vp : @00_h16 Mai visto fare #bodyshaming che so .. da Gassmann, da Luca Argentero, Elodie, Diletta Leotta... Mai, nemmen… - clarkeismo : @FianteAlighieri Elodie una sopravvalutata a livelli estremi. Diletta tutta la vita anche se rifatta - infoitcultura : Diletta Leotta intervista Elodie, ma qualcosa sconvolge la diretta - lunaticam3nte : RT @psychosaru: non riesco a smettere di pensare alla foto di elodie e diletta leotta - antoniogallo666 : @Yourbestfrndema @Myname_H_7_25 Ogni scusa è sempre buona per un po' di Diletta/Elodie -