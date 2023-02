Curcio, indagato per il sequestro Gancia, rilancia con la faccia di bronzo: ditemi chi uccise mia moglie Mara Cagol… (Di sabato 25 febbraio 2023) “Visto che vengo tirato in ballo per i fatti del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello con l’intenzione di attribuirmi una qualche responsabilità in essi, ho fatto presente ai magistrati che mi hanno interrogato, consegnando loro anche una memoria scritta, la mia totale estraneità sia alla decisione di effettuare il sequestro di Vallarino Gancia, sia a tutto ciò che lo ha riguardato”. Lo scrive l’ex capo delle Br Renato Curcio in una nota diffusa tramite il suo avvocato dopo che è trapelata la notizia che sarebbe indagato per quei fatti. Il blitz che portò alla liberazione di Vittorio Vallarino Gancia Durante il blitz nella cascina dell’alessandrino che portò alla liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gangia ci fu un conflitto a fuoco in cui morì anche Mara Cagol, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) “Visto che vengo tirato in ballo per i fatti del 5 giugno 1975 alla cascina Spiotta di Arzello con l’intenzione di attribuirmi una qualche responsabilità in essi, ho fatto presente ai magistrati che mi hanno interrogato, consegnando loro anche una memoria scritta, la mia totale estraneità sia alla decisione di effettuare ildi Vallarino, sia a tutto ciò che lo ha riguardato”. Lo scrive l’ex capo delle Br Renatoin una nota diffusa tramite il suo avvocato dopo che è trapelata la notizia che sarebbeper quei fatti. Il blitz che portò alla liberazione di Vittorio VallarinoDurante il blitz nella cascina dell’alessandrino che portò alla liberazione dell’imprenditore Vittorio Vallarino Gangia ci fu un conflitto a fuoco in cui morì ancheCagol, ...

