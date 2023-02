Cultura: oltre 1,4 mln da Pnrr per digitalizzazione patrimonio (Di sabato 25 febbraio 2023) Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ricevuto la somma di 1.419.956,58 euro per la digitalizzazione del patrimonio Culturale custodito nei musei, nelle biblioteche e nei luoghi della Cultura, con l’obiettivo di renderlo più accessibile ai cittadini e agli operatori di settore, assicurandone la conservazione e la divulgazione a lungo termine. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Cultura. La Regione sarà tenuta ad avviare interventi per la produzione di almeno 354.989 risorse digitali entro dicembre 2025 e ha già coinvolto a tal scopo sei soggetti: la Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste (in coordinamento con la Biblioteca dei civici musei di storia e arte), la Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine, ... Leggi su udine20 (Di sabato 25 febbraio 2023) Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha ricevuto la somma di 1.419.956,58 euro per ladelle custodito nei musei, nelle biblioteche e nei luoghi della, con l’obiettivo di renderlo più accessibile ai cittadini e agli operatori di settore, assicurandone la conservazione e la divulgazione a lungo termine. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla. La Regione sarà tenuta ad avviare interventi per la produzione di almeno 354.989 risorse digitali entro dicembre 2025 e ha già coinvolto a tal scopo sei soggetti: la Biblioteca civica Attilio Hortis di Trieste (in coordinamento con la Biblioteca dei civici musei di storia e arte), la Biblioteca civica Vincenzo Joppi di Udine, ...

