Cristiano Ronaldo è troppo forte per l’Arabia | altra tripletta in soli 45 minuti

(Di sabato 25 febbraio 2023), attaccante dell’Al-Nassr, ha messo a segno un’nel giro di un tempo, in45ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile abilità sul campo segnando unanel primo tempo della partita contro il Damac, match valido per la 18esima giornata della prima divisione araba. L’attaccante portoghese sta nuovamente dimostrando di essere di un altro livello rispetto alle squadre del campionato arabo e sarà sicuramente una risorsa importante per la corsa al titolo dell’Al-Nassr. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, attaccante dell'Al - Nassr, ha messo a segno un'altra tripletta nel giro di un tempo, in soli 45 minutiha dimostrato ancora una volta la sua incredibile abilità ...

Le reti segnate dal campione portoghese nel suo nuovo club. Dopo aver lasciato il Manchester United per la seconda volta in carriera, Cristiano Ronaldo ha abbandonato per la prima volta anche l'Europa ...