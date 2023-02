Credito Cooperativo, dai giovani nuova linfa per un Sud più competitivo (Di sabato 25 febbraio 2023) “I giovani al centro del Credito Cooperativo. Non è un semplice slogan ma una dichiarazione di intenti del Credito Cooperativo che ritiene necessario il coinvolgimento dei giovani sotto vari aspetti: quello di appartenenza alla compagine sociale e quello di cliente della Banca. Ma ancor più perché dai giovani possono provenire idee, proposte, opportunità”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione delle Banche di comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria, Amedeo Manzo, aprendo la due giorni dedicata ai giovani soci ospitata a Battipaglia presso la sede della Banca Campania Centro presieduta da Camillo Catarozzo: “Siamo orgogliosi di aver ospitato questa manifestazione che coinvolge ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) “Ial centro del. Non è un semplice slogan ma una dichiarazione di intenti delche ritiene necessario il coinvolgimento deisotto vari aspetti: quello di appartenenza alla compagine sociale e quello di cliente della Banca. Ma ancor più perché daipossono provenire idee, proposte, opportunità”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione delle Banche di comunitàCampania e Calabria, Amedeo Manzo, aprendo la due giorni dedicata aisoci ospitata a Battipaglia presso la sede della Banca Campania Centro presieduta da Camillo Catarozzo: “Siamo orgogliosi di aver ospitato questa manifestazione che coinvolge ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : DAI GIOVANI NUOVA LINFA AL CREDITO COOPERATIVO PER UN SUD PIU’ COMPETITIVO “I giovani al centro del Credito Coopera… - FedercasseBCC : 'Terremoto in Turchia e Siria 2023. Dall’emergenza alla cura” è l’iniziativa unitaria nazionale di raccolta fondi d… - FedercasseBCC : Sulla rivista Credito Cooperativo, via ad una serie di confronti con esponenti del Parlamento #UE che hanno seguito… - BccdelCirceo : Borse di Studio. La Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate premia il merito. Montepremi di 20.000 eu… - infotemporeale : Sabaudia / Borse di Studio: Banca di Credito Cooperativo del Circeo e Privernate premia il merito -