Covid, report dell’Istituto superiore di sanità: calano i casi in età scolare (Di sabato 25 febbraio 2023) È in diminuzione rispetto alla scorsa settimana la percentuale di casi di Covid-19 segnalati nella popolazione in età scolare rispetto al resto della popolazione: 7,2% rispetto all’8,4% della settimana precedente. Lo evidenzia il report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento epidemiologico del Covid-19 in Italia. Nell’ultima settimana, il 22% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26% nella fascia d’età 5-11 anni, il 52% nella fascia 12-19 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid 4.828.389 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 25.654 ospedalizzati, 579 ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) È in diminuzione rispetto alla scorsa settimana la percentuale didi-19 segnalati nella popolazione in etàrispetto al resto della popolazione: 7,2% rispetto all’8,4% della settimana precedente. Lo evidenzia ilestesodisull’andamento epidemiologico del-19 in Italia. Nell’ultima settimana, il 22% deiin etàè stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26% nella fascia d’età 5-11 anni, il 52% nella fascia 12-19 anni. Dall’inizio dell’epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata4.828.389nella popolazione 0-19 anni, di cui 25.654 ospedalizzati, 579 ...

