Covid, le notizie. In Italia 29.443 casi e 244 decessi nell'ultima settimana (Di sabato 25 febbraio 2023) Tornano a salire, dopo oltre due mesi, i casi Covid in Italia. Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, nella settimana 17-23 febbraio si registrano 29.443 nuovi positivi con una variazione di +3,8% rispetto alla settimana precedente. Intanto un rapporto dell'Ocse segnala di investire maggiormente nei sistemi sanitari per consentire ai nostri Paesi di non farsi cogliere impreparati e resistere in modo più efficace a futuri "shock" pandemici

