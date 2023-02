Covid, le news. Iss, calano casi in età scolare da 8,4% a 7,2%. DIRETTA (Di sabato 25 febbraio 2023) E' in diminuzione rispetto alla scorsa settimana la percentuale di casi segnalati nella popolazione in età scolare, rispetto al resto della popolazione. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ultima settimana, il 22% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26% nella fascia d'età 5-11 anni, il 52% nella fascia 12-19 anni. In generale, tornano a salire, dopo oltre due mesi, i casi di Covid in Italia Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 febbraio 2023) E' in diminuzione rispetto alla scorsa settimana la percentuale disegnalati nella popolazione in età, rispetto al resto della popolazione. Lo evidenzia il report esteso dell'Istituto Superiore di Sanità. Nell'ultima settimana, il 22% deiin etàè stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 26% nella fascia d'età 5-11 anni, il 52% nella fascia 12-19 anni. In generale, tornano a salire, dopo oltre due mesi, idiin Italia

