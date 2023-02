Covid in Toscana: morti un uomo e una donna a Pisa, oggi 25 febbraio. 261 nuovi contagi. 176 ricoverati (6 in terapia intensiva) (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono due in morti per coronavirus, in Toscana, oggi 25 febbraio 2023. Si tratta di un uomo e una donna con età media di 81 anni: entrambi risiedevano nel Pisano. Sono 261 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 77 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 184 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono due inper coronavirus, in252023. Si tratta di une unacon età media di 81 anni: entrambi risiedevano nelno. Sono 261 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 77 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 184 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

