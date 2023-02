Costanzo, Salvo Sottile: "Sulla mafia non abbassò mai la guardia" (Di sabato 25 febbraio 2023) Padre del talk show italiano di cui inventò una veste nuova e moderna, ma anche giornalista impegnato contro la mafia: così il conduttore Salvo Sottile ricorda Maurizio Costanzo a margine della camera ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Padre del talk show italiano di cui inventò una veste nuova e moderna, ma anche giornalista impegnato contro la: così il conduttorericorda Maurizioa margine della camera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalvoLaRosatv : Ero molto emozionato, e si vede. Ho fatto migliaia di interviste ma in quel momento stavo intervistando il più brav… - ferrus_salvo : RT @Costanzo: Grazie di tutto - GDS_it : Per Cosa nostra #MaurizioCostanzo doveva morire 30 anni fa, rimase illeso assieme a #mariadefilippi dopo l’esplosio… - PenelopeVr46 : Sarò controcorrente ma a me molto di quello che faceva Maurizio Costanzo non piaceva, né i personaggi che ha lancia… - infoitcultura : Maurizio Costanzo e Totti, amicizia speciale. Quando salvò il capitano dopo lo sputo a Poulsen (e il libro di barze… -