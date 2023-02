Costanzo, Meloni “Un grande giornalista che capiva la dimensione umana” (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Maurizio Costanzo “ci lascia l'eredità di un grande giornalismo, capace di dialogare con tutti e di capire la dimensione umana delle cose”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lasciando il Campidoglio dove è allestita la camera ardente del giornalista e conduttore televisivo scomparso ieri a Roma all'età di 84 anni.“Io sono legata a lui da ricordi antichi. Potrei dire che anche io sono stata scoperta da lui, le mie primissime partecipazioni in tv sono state al Maurizio Costanzo Show – ha detto il premier -. Ogni volta che mi intervistava di recente mi faceva rivedere quei video e gli dicevo di non farlo. Avevo più o meno 17 anni”.“Ha attraversato la nostra storia nazionale, sapeva raccontarla. Perdiamo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Maurizio“ci lascia l'eredità di ungiornalismo, capace di dialogare con tutti e di capire ladelle cose”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giorgia, lasciando il Campidoglio dove è allestita la camera ardente dele conduttore televisivo scomparso ieri a Roma all'età di 84 anni.“Io sono legata a lui da ricordi antichi. Potrei dire che anche io sono stata scoperta da lui, le mie primissime partecipazioni in tv sono state al MaurizioShow – ha detto il premier -. Ogni volta che mi intervistava di recente mi faceva rivedere quei video e gli dicevo di non farlo. Avevo più o meno 17 anni”.“Ha attraversato la nostra storia nazionale, sapeva raccontarla. Perdiamo un ...

