Costanzo, Lino Banfi: 'Con la sua galanteria avrà fatto passare prima mia moglie. Ora saranno insieme' (Di sabato 25 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizio Costanzo è arrivata pochi giorni dopo quella di sua moglie Lucia Zagaria . Presente alla camera ardente del popolare volto tv, Lino Banfi ha usato come sempre parole al miele, ... Leggi su leggo (Di sabato 25 febbraio 2023) La scomparsa di Maurizioè arrivata pochi giorni dopo quella di suaLucia Zagaria . Presente alla camera ardente del popolare volto tv,ha usato come sempre parole al miele, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maur… - fanpage : Anche Lino Banfi arriva a porgere il suo ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, accompagnato dalla figlia Rosanna alla… - c_carlyalberti : RT @Agenzia_Ansa: Lino Banfi insieme alla figlia Rosanna alla camera ardente per Maurizio Costanzo in Campidoglio. 'Mia moglie e Maurizio s… - ilfattovideo : Maurizio Costanzo, Lino Banfi ricorda anche la moglie: “Da galantuomo avrà detto ‘Lucia, vado dopo di te'” - Italia_Notizie : Lino Banfi alla camera ardente di Costanzo: «Con la sua galanteria avrà fatto passare prima mia moglie Lucia» -