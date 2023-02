Costanzo era uno di quelli che potevano cambiarti la vita (non come le star di oggi) (Di sabato 25 febbraio 2023) Tra le moltissime cose che ha inventato Costanzo, c’è anche la frase cui pensare per desistere dalla tentazione di raccontare le cortesie e l’audaci imprese e mai i lati oscuri di qualcuno appena morto, o di qualcuno ancora vivo. Quando in un suo programma si parlava troppo bene di qualcuno, Costanzo sornioneggiava: «Stàmo a fa’ ‘r santino». È difficile spiegare cosa fosse il Maurizio Costanzo Show a chi non lo sappia già; a chi non abbia vissuto quegli anni in cui alla televisione italiana c’era un solo talk-show: una cosa che, oggi che la tv a costo zero ha invaso i palinsesti e ognuno ha diritto al suo quarto d’ora da ospite, appare fantascientifica. Così come non esiste più il giornale, o l’articolista, la cui recensione possa cambiare i destini della tua carriera, allo stesso modo non esiste più ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 febbraio 2023) Tra le moltissime cose che ha inventato, c’è anche la frase cui pensare per desistere dalla tentazione di raccontare le cortesie e l’audaci imprese e mai i lati oscuri di qualcuno appena morto, o di qualcuno ancora vivo. Quando in un suo programma si parlava troppo bene di qualcuno,sornioneggiava: «Stàmo a fa’ ‘r santino». È difficile spiegare cosa fosse il MaurizioShow a chi non lo sappia già; a chi non abbia vissuto quegli anni in cui alla televisione italiana c’era un solo talk-show: una cosa che,che la tv a costo zero ha invaso i palinsesti e ognuno ha diritto al suo quarto d’ora da ospite, appare fantascientifica. Cosìnon esiste più il giornale, o l’articolista, la cui recensione possa cambiare i destini della tua carriera, allo stesso modo non esiste più ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _justhewayouare : Muore il Maurizio Costanzo Show. Per noi, di una certa età, finisce un’era. RIP - enpaonlus : L'Italia piange Maurizio Costanzo, i nonni erano di Ortona - Spettacoli - Il Centro - Grande difensore dei diritti… - AIRC_it : Era l’Azalea della Ricerca di domenica 11 maggio 2003. Maurizio Costanzo portò la prima maratona televisiva per AIR… - ArduinoLeopoldo : @ErikaElisir @Corriere Costanzo per te era una persona comune? Ma vuoi vedere che quella importante sei tu? Bah - itsarialien : RT @fracco_: Era il 1992. Da poco si era consumata la Strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone, più volte suo ospite e, sopr… -