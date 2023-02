Cospito viene visitato dal medico (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Alfredo Cospito è stato visitato stamani dal medico di fiducia Andrea Crosignani all'ospedale San Paolo dove è ricoverato nel reparto collegato al carcere di Opera. Ieri sera, aveva sospeso l'assunzione degli integratori accettando solo acqua, sale e zucchero. Fuori dall'ospedale sono presenti le forze dell'ordine ma al momento non ci sono presidi di protesta contro la decisione della Cassazione di confermare il 41 bis. Leggi su agi (Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Alfredoè statostamani daldi fiducia Andrea Crosignani all'ospedale San Paolo dove è ricoverato nel reparto collegato al carcere di Opera. Ieri sera, aveva sospeso l'assunzione degli integratori accettando solo acqua, sale e zucchero. Fuori dall'ospedale sono presenti le forze dell'ordine ma al momento non ci sono presidi di protesta contro la decisione della Cassazione di confermare il 41 bis.

