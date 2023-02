Cospito resta al 41 bis Anarchici sul piede di guerra | la difesa getta benzina sul fuoco | “Vogliono il martire”

(Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb —al 41 bis. La Corte di Cassazione nel tardo pomeriggio di ieri si è pronunciata sul ricorso avverso la conferma del regime carcerario nei confronti dell’anarchico, il quale da ormai quattro mesi protesta con lo sciopero della fame. Attualmente l’uomo, viste le sue condizioni, è ricoverato nel reparto penitenziario dell’Ospedale San Paolo di Milano, ove è stato trasferito dal carcere di Opera, proprio a causa del sensibile deterioramento della sua salute. E non sembrano esservi grandi prospettive di miglioramento visto che, a quanto si apprende rifiuta farmaci e integratori, come il potassio. Nel ribadire la necessità del 41bis per l’anarchico, il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva sottolineato il rischio chepotesse, in regime ordinario, seguitare a esercitare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non saranno violenza o minacce a cambiare leggi e sentenze. - Radio1Rai : ??#Cospito resta al #41bis. La Cassazione ha rigettato il ricorso con cui l'avvocato dell'anarchico chiedeva la revo… - fanpage : Ultim'ora La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso dei legali di Alfredo Cospito. L’anarchico resterà deten… - ignazio_mereu : RT @ChiranAngelgela: Si era accesa una speranza. Ma ora è calato il buio. #Cospito resta al 41bis e ha già iniziato a rifiutare la terapia:… - IlPrimatoN : Esplode la rabbia anarchica: 'Assassini'. Ora #Cospito rifiuta yoghurt e farmaci -

...fianco di terroristi e mafiosi per essere andati in carcere a trovare il detenuto Alfredo, ... In realtà qualcuno, molto più prosaico, dice che leineutrale perchè così, in base ad un ...1' DI LETTURA Alfredo(foto d'archivio), il leader anarchico i n sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro il 41bis,in regime di carcere duro. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione ...

Cospito, la Cassazione ha respinto il ricorso: resta al 41 bis. "Presto morirò". In piazza gridano: "Assassin… la Repubblica

Alfredo Cospito resta al 41 bis. "Ora rifiuta i farmaci" AGI - Agenzia Italia

Cospito resta al 41 bis, anche la Cassazione respinge il ricorso La Stampa

Cospito resta al 41-bis: respinto il ricorso. Lui annuncia lo stop agli integratori: “Morirò, spero… Il Fatto Quotidiano

Cospito resta al 41 bis, Cassazione rigetta ricorso Adnkronos

Scritte sui muri e attività di volantinaggio e diffusione manifesti contro la misura del 41 bis, cosiddetto “carcere duro”, e dunque in favore di Alfredo Cospito: indagati ...CronacaCospito resta al 41 bis Gli anarchici milanesi: "Condannato a morte" Allerta al corteo Cobas La reazione del circolo Galipettes dopo la sentenza della Cassazione. Alle 15 manifestazione da Lore ...