Cospito, per il medico “denutrito può aggravarsi”. Lui: “Vado fino in fondo con digiuno” (Di sabato 25 febbraio 2023) “La situazione di Alfredo Cospito potrebbe aggravarsi di giorno in giorno, a causa della grave denutrizione”. Sono queste le parole del medico Andrea Crosignani, consulente dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha visitato l'anarchico nella cella del reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano. Cospito non sembra avere dubbi: “Vado fino in fondo con il digiuno”. Da quando la Cassazione ha confermato per lui il 41-bis, l’ideologo della Federazione anarchica italiana ha deciso di non assumere più vitamine, potassio o altri integratori, ma soltanto acqua con sale o zucchero. Secondo il pool difensivo, “la sentenza della Cassazione lo condanna praticamente a morte”. Leggi su tg24.sky (Di sabato 25 febbraio 2023) “La situazione di Alfredopotrebbedi giorno in giorno, a causa della grave denutrizione”. Sono queste le parole delAndrea Crosignani, consulente dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che ha visitato l'anarchico nella cella del reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale San Paolo di Milano.non sembra avere dubbi: “incon il”. Da quando la Cassazione ha confermato per lui il 41-bis, l’ideologo della Federazione anarchica italiana ha deciso di non assumere più vitamine, potassio o altri integratori, ma soltanto acqua con sale o zucchero. Secondo il pool difensivo, “la sentenza della Cassazione lo condanna praticamente a morte”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : La Cassazione conferma il #41bis per il terrorista #Cospito. Ma il nuovo segretario del #Pd andrà a trovarlo in car… - Giorgiolaporta : @Misurelli77 C’è gente che nello stesso giorno chiede il carcere duro per 6 liceali di Firenze e la libertà per il… - localteamtv : Cospito, attesa per la decisione della Cassazione: striscioni e bandiere davanti al Palazzaccio #41-bis… - NamorIvan : @GiovanniPaglia Se lo stato si piega a Cospito, inizio io uno sciopero della fame per farlo ritornare al 41 bis. E… - Giambat09149018 : RT @ChanceGardi: Domani, il giornale di Carlo De Benedetti con residenza fiscale in Svizzera, si batte per la liberazione di Cospito, ma vo… -