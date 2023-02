Cospito e anarchici violenti, game over. L'analisi di Andrea Pasini (Di sabato 25 febbraio 2023) Il leader anarchico Alfredo Cospito resta in regime di carcere duro. L'anarchico violento che gambizzo un manager di Ansaldo e che tento di fare una strage mettendo delle bombe in una scuola dell'Arma dei Carabinieri è in sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro il 41bis e fortunatamente da oggi in poi ci rimarrà. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione respingendo il ricorso della difesa contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, dopo una lunga camera di consiglio. Una decisione a mio avviso corretta che però ha fatto esplodere la rabbia degli anarchici che si erano ritrovati in piazza Cavour davanti al Palazzaccio per attendere il verdetto dei giudici. Una volta venuti a conoscenza della decisione dei giudici gli anarchici hanno iniziato ad urlare : “Assassini, assassini, Sarete responsabili ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Il leader anarchico Alfredoresta in regime di carcere duro. L'anarchico violento che gambizzo un manager di Ansaldo e che tento di fare una strage mettendo delle bombe in una scuola dell'Arma dei Carabinieri è in sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro il 41bis e fortunatamente da oggi in poi ci rimarrà. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione respingendo il ricorso della difesa contro la decisione del tribunale di sorveglianza di Roma, dopo una lunga camera di consiglio. Una decisione a mio avviso corretta che però ha fatto esplodere la rabbia degliche si erano ritrovati in piazza Cavour davanti al Palazzaccio per attendere il verdetto dei giudici. Una volta venuti a conoscenza della decisione dei giudici glihanno iniziato ad urlare : “Assassini, assassini, Sarete responsabili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Cospito, attesa per la decisione della Cassazione: striscioni e bandiere davanti al Palazzaccio #41-bis… - localteamtv : Cospito, sulla Capitale continua a volare l'elicottero della polizia per intercettare eventuali manifestazioni e pr… - localteamtv : Cospito, prosegue il sit-in degli anarchici a Bologna. Sullo striscione 'come l'Iran e l'Egitto, anche l'Italia tor… - LNN999 : RT @Pa_Re81: Ce ne faremo una ragione, succede molto di peggio! #Cospito #cassazione #anarchici - Micioantani : @mittdolcino Il caso Cospito è una polpetta avvelenata per il governo di centrodestra. Cospito è stato spostato al… -