Cosmary Fasanelli a Striscia la Notizia manda un toccante messaggio di condoglianze a Maria De Filippi Video

Leggi su isaechia

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ieri mattina abbiamo appreso della tragica scomparsa di Maurizio Costanzo, venuto a mancare all’età di 84 anni per via di alcuni problemi cardiaci. Tantissimi sono stati i messaggi die di affetto arrivati aDetramite i social, non solo dai milioni di sostenitori del giornalista e conduttore, ma anche da parte di personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno avuto modo di lavorare con lui o con. È il caso della ballerina, ex allieva di Amici 21, la quale dal bancone dila, ha volutore undialla conduttrice, che ha avuto modo di conoscere lo scorso anno, durante la sua ...