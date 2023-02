Così la destra fa ricchi i Signori della Sanità (Di sabato 25 febbraio 2023) Lo scorso 14 febbraio, all’indomani delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, il quotidiano Libero ha titolato: “Altro che Sanremo. Canta la destra”. Anche Il Giornale ha giocato sulle polemiche politiche costruite sul festival: “Effetto Fedez & C: Sinistra asfaltata”. Il Tempo è andato invece dritto per dritto: “C’è solo il centrodestra”. Cos’hanno in comune queste tre testate, a parte il fatto di essere dichiaratamente schierate dalla parte di Giorgia Meloni e dei suoi alleati? Appartengono tutte alla stessa persona: l’imprenditore Antonio Angelucci, 79 anni, deputato prima di Forza Italia e adesso della Lega, ma soprattutto vero e proprio imperatore della Sanità privata nel Centro-Sud. Fra ospedali, centri di riabilitazione, Rsa, poliambulatori, il suo Gruppo San Raffaele gestisce ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023) Lo scorso 14 febbraio, all’indomani delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia, il quotidiano Libero ha titolato: “Altro che Sanremo. Canta la”. Anche Il Giornale ha giocato sulle polemiche politiche costruite sul festival: “Effetto Fedez & C: Sinistra asfaltata”. Il Tempo è andato invece dritto per dritto: “C’è solo il centro”. Cos’hanno in comune queste tre testate, a parte il fatto di essere dichiaratamente schierate dalla parte di Giorgia Meloni e dei suoi alleati? Appartengono tutte alla stessa persona: l’imprenditore Antonio Angelucci, 79 anni, deputato prima di Forza Italia e adessoLega, ma soprattutto vero e proprio imperatoreprivata nel Centro-Sud. Fra ospedali, centri di riabilitazione, Rsa, poliambulatori, il suo Gruppo San Raffaele gestisce ...

