Cosa vedere questo weekend? "Laggiù qualcuno mi ama" e "The Whale" in sala, il classico "Non ci resta che piangere" in streaming (Di sabato 25 febbraio 2023) Massimo Troisi, protagonista del documentario Laggiù qualcuno mi ama di Mario Martone (distribuito da Medusa). Per noi è il film da non perdere in sala questo weekend. L'altro film da vedere sul grande schermo è The Whale di Darren Aronofsky con un irriconoscibile Brendan Fraser obeso (distribuito da I Wonder Pictures). Infine, in streaming, sempre per ricordare Troisi, è disponibile il classico Non ci resta che piangere. Il ricordo di Massimo Troisi regista, autore e attore indimenticabile nei giorni in cui ricorre il settantesimo anniversario della nascita. E poi un film sulla difformità fisica di un uomo solo, dal corpo eccessivo e debordante. Secondo noi sono le due opere più interessanti da ...

