Cosa significa essere miliardari in Cina (Di sabato 25 febbraio 2023) Giunto ormai a 88 anni, dopo un periodo di forzato riposo che alcuni considerano un altro confino (il secondo escludendo l’umiliazione durante la rivoluzione culturale), Deng Xiaoping decide di par... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) Giunto ormai a 88 anni, dopo un periodo di forzato riposo che alcuni considerano un altro confino (il secondo escludendo l’umiliazione durante la rivoluzione culturale), Deng Xiaoping decide di par... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessiaMorani : Quando fai marcia indietro significa una cosa sola: che sei inaffidabile. Che ci provi e poi vedi come va. Che sai… - ARIZONA49 : @mars799 Cosa significa fare una confessione ben fatta? D’accordo, non c’è nulla di difficile, ma è spiegata male,… - GCasara : @EnricoLetta Lei manco sa cosa significa libertà e meno che meno giustizia, nazista criminale. In galera deve risiedere, tutti voi pdioti - MARCOPACI13 : RT @Crithor: #ioNONascoltoRadioSportiva Juventini, sono in corso i sondaggi per l’ascolto delle radio, non dite che ascoltate Radio Sportiv… - Roberto52585862 : RT @__walter__74: Magari non so cosa significa essere innamorati. Ma so quanto è bello sorridere del tuo stesso sorriso... -