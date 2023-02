Cosa sarebbe successo se Putin non avesse invaso? L’incredibile «occasione perduta» Kiev: scoperta camera di tortura a Vasylivka (Di sabato 25 febbraio 2023) Agli inizi del 2022, lo zar aveva creato il clima a lui favorevole per ottenere (anche con l’arma del ricatto energetico) grandi concessioni da parte dell’Occidente sulla sua influenza nei Paesi dell’Est. Analisi di un storia possibile svanita con la catastrofica scelta di aggressione militare Leggi su corriere (Di sabato 25 febbraio 2023) Agli inizi del 2022, lo zar aveva creato il clima a lui favorevole per ottenere (anche con l’arma del ricatto energetico) grandi concessioni da parte dell’Occidente sulla sua influenza nei Paesi dell’Est. Analisi di un storia possibile svanita con la catastrofica scelta di aggressione militare

