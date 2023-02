"Cosa mi ha detto prima di morire": Costanzo, il retroscena straziante (Di sabato 25 febbraio 2023) Giorgio Assumma è stato uno degli amici più intimi di Maurizio Costanzo. È stata una delle ultime persone a vedere in vita il conduttore che ha segnato la storia della tv italiana. E ora al Corriere racconta di quegli ultimi giorni di Costanzo passati nel massimo riserbo in una clinica a Roma. "Per cinquant'anni io e Maurizio ci siamo sentiti ogni giorno. Anche giovedì mattina, dalla clinica Paideia, dove era ricoverato da un paio di settimane. Mi ha fatto chiamare dalla segretaria che era in camera con lui per assisterlo nelle incombenze quotidiane. Si era ripreso dopo l'intervento, stava molto meglio, in gran forma, era lo stesso Costanzo di sempre, lucido, con la mente perfettamente a posto, ironico, pieno di idee, non c'era alcun sentore che potesse finire così", spiega Assuma. E in quel colloquio di giovedì scorso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Giorgio Assumma è stato uno degli amici più intimi di Maurizio. È stata una delle ultime persone a vedere in vita il conduttore che ha segnato la storia della tv italiana. E ora al Corriere racconta di quegli ultimi giorni dipassati nel massimo riserbo in una clinica a Roma. "Per cinquant'anni io e Maurizio ci siamo sentiti ogni giorno. Anche giovedì mattina, dalla clinica Paideia, dove era ricoverato da un paio di settimane. Mi ha fatto chiamare dalla segretaria che era in camera con lui per assisterlo nelle incombenze quotidiane. Si era ripreso dopo l'intervento, stava molto meglio, in gran forma, era lo stessodi sempre, lucido, con la mente perfettamente a posto, ironico, pieno di idee, non c'era alcun sentore che potesse finire così", spiega Assuma. E in quel colloquio di giovedì scorso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pac… - CottarelliCPI : Per spiegare perché è stato posto un freno al superbonus Meloni ha detto che è costato 2000 euro a ogni italiano. E… - NicolaPorro : Il no di Stati Uniti e Regno Unito. Amaro in bocca per #Zelensky ?? #Ucraina #G7 - lorefice_elisa : @Chiara22666538 Perché anche alfonso la detto che si vede che c'è un sentimento forse.quindi dovrebbe evitare di me… - RaffyComics : RT @Androme05256070: Alfonso, se lunedì vuoi spaccare, vista l'arroganza dei 4 dopo la diretta dove ammettono di aver detto MOLTO ALTRO...f… -