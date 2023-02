Cosa indosseranno le spose celebri del 2023? Forse ce l'hanno già suggerito… (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutte le wedding addicted si chiedono come sarà il look matrimoniale scelto dalle bride-to-be di quest'anno. Dalle «sorelle di» Francesca Ferragni a Cecilia Rodriguez, fino a Kristen Stewart, Amelia Spencer e (Forse) Zendaya, ci siamo divertiti a immaginarle glamour, sul pezzo e in bianco (o anche no). E se ci avessero già mandato indizi sul loro abito da sposa? Leggi su vanityfair (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutte le wedding addicted si chiedono come sarà il look matrimoniale scelto dalle bride-to-be di quest'anno. Dalle «sorelle di» Francesca Ferragni a Cecilia Rodriguez, fino a Kristen Stewart, Amelia Spencer e () Zendaya, ci siamo divertiti a immaginarle glamour, sul pezzo e in bianco (o anche no). E se ci avessero già mandato indizi sul loro abito da sposa?

