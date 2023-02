Cosa ci lascia Maurizio Costanzo, il ricordo del Re dei salotti televisivi? (Di sabato 25 febbraio 2023) Life&People.it Una notizia terrificante ha colpito il cuore di tutti gli italiani. Nel primissimo pomeriggio di ieri, venerdì 24 febbraio, è stata annunciata la scomparsa a 84 anni di Maurizio Costanzo, un vero e proprio gigante della televisione italiana, pilastro del Novecento nonché autore di una delle più grandi innovazioni del tubo catodico: nel corso della sua carriera il giornalista è stato il primo a unire l’alto e il basso, coinvolgendo sullo stesso palcoscenico sia gli esponenti più elevati della borghesia e dalla cultura italiana mettendoli a confronto con realtà e vissuti completamente diversi. Un Maestro, un genio, ma soprattutto, una persona amatissima. Il nostro sentito ricordo di Maurizio Costanzo. Le mille sfaccettature di Maurizio Nato a Roma il 28 agosto 1938, ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 25 febbraio 2023) Life&People.it Una notizia terrificante ha colpito il cuore di tutti gli italiani. Nel primissimo pomeriggio di ieri, venerdì 24 febbraio, è stata annunciata la scomparsa a 84 anni di, un vero e proprio gigante della televisione italiana, pilastro del Novecento nonché autore di una delle più grandi innovazioni del tubo catodico: nel corso della sua carriera il giornalista è stato il primo a unire l’alto e il basso, coinvolgendo sullo stesso palcoscenico sia gli esponenti più elevati della borghesia e dalla cultura italiana mettendoli a confronto con realtà e vissuti completamente diversi. Un Maestro, un genio, ma soprattutto, una persona amatissima. Il nostro sentitodi. Le mille sfaccettature diNato a Roma il 28 agosto 1938, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloFresi2 : Due donne ho trovato in me una è forte,sa cosa è giusto, sa cosa deve fare.Segue la sua strada,risoluta, lascia ind… - letsbookorg : @manuela_esse Grazie, Manuela. Lo abbiamo immaginato dalle citazioni che ci hai inviato. Stando alla nostra esperie… - GradCarre : @maurofoglia @erretti42 Fortuna che ci sei tu a dirci che si chiamano ovunque risorse umane. Non ti sei mai chiesto… - SunnyLiberty : RT @Varnadojfc: #MariaDeFilippi che tenta di dar forza al figlio quando lei è distrutta è una cosa bellissima, una persona bellissima,una c… - tw4ttersucks : @fabianaCa81 Quelli che difendono la feccia stanno sempre tutti dalla stessa parte e purtroppo gli si lascia la lib… -