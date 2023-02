Cosa ci lascia Maurizio Costanzo, il ricordo del Re dei salotti televisivi? (Di sabato 25 febbraio 2023) Life&People.it Una notizia terrificante ha colpito il cuore di tutti gli italiani. Nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 febbraio, è scomparso a 84 anni Maurizio Costanzo, un vero e proprio gigante della televisione italiana, pilastro del Novecento nonché autore di una delle più grandi innovazioni del tubo catodico: nel corso della sua carriera è stato il primo a unire l’alto e il basso, coinvolgendo sullo stesso palcoscenico sia gli esponenti più elevati della borghesia e dalla cultura italiana mettendoli a confronto con realtà e vissuti completamente diversi. Un Maestro, un genio, ma soprattutto, una persona amatissima. Il nostro sentito ricordo del giornalista Maurizio Costanzo. Le mille sfaccettature di Maurizio Nato a Roma il 28 agosto 1938, Costanzo ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 25 febbraio 2023) Life&People.it Una notizia terrificante ha colpito il cuore di tutti gli italiani. Nel primissimo pomeriggio di venerdì 24 febbraio, è scomparso a 84 anni, un vero e proprio gigante della televisione italiana, pilastro del Novecento nonché autore di una delle più grandi innovazioni del tubo catodico: nel corso della sua carriera è stato il primo a unire l’alto e il basso, coinvolgendo sullo stesso palcoscenico sia gli esponenti più elevati della borghesia e dalla cultura italiana mettendoli a confronto con realtà e vissuti completamente diversi. Un Maestro, un genio, ma soprattutto, una persona amatissima. Il nostro sentitodel giornalista. Le mille sfaccettature diNato a Roma il 28 agosto 1938,...

