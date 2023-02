Corruzione, povertà e Boko Haram: la Nigeria va al voto e punta sui laburisti di Peter Obi (Di sabato 25 febbraio 2023) Urne aperte in Nigeria, il Paese più popoloso e l’economia più grande dell’Africa con 206 milioni di abitanti e il più ricco di riserve petrolifere del continente, visto che ammontano a circa 37 miliardi di barili di greggio. Gli equilibri di questa gigantesca nazione, popolata da 250-300 gruppi etnici diversi, divisa a metà tra cristiani e musulmani, interessano le grandi potenze. Le relazioni tra Abuja e Pechino sono cresciute in maniera significativa e la Nigeria è diventato il primo partner strategico della Cina al di fuori dell’Asia. I rapporti con Washington, che ha fornito ingenti aiuti militari, sono buoni e le forze armate Nigeriane prendono regolarmente parte ad esercitazioni bilaterali e multilaterali con quelle statunitensi. La Nigeria è una repubblica presidenziale e 18 candidati prenderanno parte alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Urne aperte in, il Paese più popoloso e l’economia più grande dell’Africa con 206 milioni di abitanti e il più ricco di riserve petrolifere del continente, visto che ammontano a circa 37 miliardi di barili di greggio. Gli equilibri di questa gigantesca nazione, popolata da 250-300 gruppi etnici diversi, divisa a metà tra cristiani e musulmani, interessano le grandi potenze. Le relazioni tra Abuja e Pechino sono cresciute in maniera significativa e laè diventato il primo partner strategico della Cina al di fuori dell’Asia. I rapporti con Washington, che ha fornito ingenti aiuti militari, sono buoni e le forze armatene prendono regolarmente parte ad esercitazioni bilaterali e multilaterali con quelle statunitensi. Laè una repubblica presidenziale e 18 candidati prenderanno parte alla ...

